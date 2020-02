Mehrere Festnahmen bei Drogen-Razzia in Hamburg-Wilhelmsburg

Handschellen hängen am Gürtel eines Justizbeamten. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Bei einer Drogen-Razzia in Hamburg-Wilhelmsburg hat die Polizei vier Männer festgenommen. Die Einsatzkräfte stürmten am späten Montagnachmittag ein Mehrfamilienhaus in der Nähe der S-Bahnstation Veddel und stellten dabei Drogen und Waffen sicher, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Unter anderem wurden 800 Gramm Marihuana und 20 Gramm Kokain sowie Messer, Schlagstöcke und zwei Schreckschusswaffen sichergestellt. Die vier Männer im Alter zwischen 24 und 42 Jahren wurden vorläufig festgenommen, ein 25-Jähriger und ein 28-Jähriger wurden dem Haftrichter vorgeführt.