Mehrere Fahrzeuge kollidieren auf A1 – Stau bei Bremen

Oyten (dpa/lni) –

Wegen eines Unfalls auf der A1 kommt es auf der Strecke von Bremen nach Hamburg derzeit zu Behinderungen. In der Nähe von Oyten (Landkreis Verden) waren am späten Abend mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Mindestens ein Mensch wurde verletzt. Weitere Details zum Unfall wurden zunächst nicht mitgeteilt.

An der Unfallstelle östlich von Bremen ist die A1 in Richtung Hamburg nur auf einer Spur befahrbar. Es bildete sich ein langer Stau. Laut ADAC müssen Autofahrer dort derzeit über 50 Minuten mehr Zeit einplanen. Nach Angaben der Autobahnpolizei bildete sich dort nach dem Unfall zunächst keine Rettungsgasse, was die Anfahrt der Einsatzkräfte erschwerte.