Mehrere Fahrzeuge brennen – Polizei vermutet Brandstiftung

Hamburg (dpa/lno) –

Die Feuerwehr hat in der Nacht mehrere Fahrzeuge in Hamburg-Wandsbek gelöscht – darunter waren ein Wohnmobil, ein Wohnwagen und drei Motorräder. Einige der Fahrzeuge hätten bereits in Vollbrand gestanden, als die Einsatzkräfte eintrafen, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur dpa in Hamburg. Das Feuer sei mit Schaummittel gelöscht worden. Es wurde niemand verletzt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Der Polizei zufolge hatten in der Nacht gegen 3.00 Uhr mehrere Zeugen unabhängig voneinander Knallgeräusche und Feuer im Bereich der Straße Müssenredder gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten auf einem Parkplatz zuerst ein Wohnmobil, ein Wohnwagen und ein Wohnwagenanhänger gebrannt. Die zwischen den drei Fahrzeugen stehenden drei Motorräder fingen schließlich auch Feuer. Zudem wurden vier daneben stehende Autos ebenfalls beschädigt.

«Wir gehen davon aus, dass es Brandstiftung war, weil mehrere Fahrzeuge gleichzeitig betroffen waren», sagte ein Polizeisprecher. Bislang gebe es keine Hinweise auf den oder die Täter.