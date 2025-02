Mehrere Fahrzeuge brennen in Hamburg

In Hamburg standen am Mittwochabend mehrere Autos in Flammen. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg haben mehrere Autos kurz nacheinander gebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, standen am Mittwochabend insgesamt drei Fahrzeuge im Stadtteil Hummelsbüttel in Flammen. In der Umgebung entdeckte die Polizei kurz darauf zwei weitere beschädigte Fahrzeuge.

Die Polizei hält einen Zusammenhang zwischen den Beschädigungen der Autos derzeit für wahrscheinlich. Es wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.