Mehrere Fahrzeuge auf A33 kollidieren – Sperrung und Stau

Osnabrück (dpa/lni) –

Bei einem Unfall auf der A33 in Richtung Diepholz zwischen der Anschlussstelle Harderberg und Kreuz Osnabrück-Süd ist eine Frau leicht verletzt worden. Nach Angaben eines Sprechers des Zentralen Verkehrsdienstes waren fünf bis sechs Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Ein Rettungswagen war im Einsatz. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar.

Die Überleitung zur A30 in Fahrtrichtung Niederlande wurde voll gesperrt. Im Bereich des Autobahnkreuzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben des Zentralen Verkehrsdienstes mussten mehrere Fahrzeuge abgeschleppt werden, zudem befinde sich auch Öl auf der Fahrbahn. Wie lange die Sperrungen andauern, war zunächst unklar. Laut ADAC-Staumelder müssen Autofahrer derzeit mit Verzögerungen von rund 20 Minuten rechnen.