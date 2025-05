Mehrere Drogenfunde bei Kontrollen am Bremer Hauptbahnhof

Bei großangelegten Kontrollen am Hauptbahnhof in Bremen werden die Einsatzkräfte fündig. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Die Polizei in Bremen hat bei Kontrollen im Bereich des Hauptbahnhofs mehrere Drogendeals gestoppt. Dabei seien Drogen sowie Bargeld beschlagnahmt worden, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Mehrere mutmaßliche Dealer seien demnach gestoppt und Wohnungen durchsucht worden. Die Kontrollen seien teilweise durch verdeckte Ermittler durchgeführt worden. Auch Drogensuchhunde waren am Freitag im Einsatz.

Zeitgleich wurden laut Polizei auch insgesamt dreizehn Gaststätten in der Östlichen Vorstadt, der Innenstadt und der Neustadt kontrolliert. Hierbei stießen die Ermittler laut Polizeiangaben auf «gravierende Verstöße» unter anderem in Bezug auf Hygiene und illegale Beschäftigung. Außerdem wurden Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Insgesamt wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen und Anzeigen angefertigt.