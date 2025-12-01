Mehrere Container in Brand – Schwieriger Löscheinsatz

01. Dezember 2025 18:07
Die Feuerwehr Hamburg ist zu einem Container-Brand ausgerückt. (Symbolfoto) Sabina Crisan/dpa
Hamburg (dpa/lno) –

Auf dem Gelände einer Spedition in Hamburg-Wilhelmsburg sind mehrere Container in Brand geraten. Die Feuerwehr sei mit rund 70 Kräften im Einsatz, sagte ein Sprecher. Die Versorgung mit Löschwasser sei schwierig. Darum sei auch ein Löschboot angefordert worden. Menschen sind nicht in Gefahr. Die Spedition liege nicht in einem Wohngebiet. Die Container seien im Freien aufgestapelt. Wie viele Container brennen und womit sie beladen sind, konnte der Sprecher nicht sagen.

