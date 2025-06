In Schenefeld stehen mehrere Busse in Flammen. (Symbolbild) Sven Hoppe/dpa

Schenefeld (dpa/lno) –

Mehrere Busse in einem Busdepot in Schenefeld bei Hamburg sind am Nachmittag in Brand geraten. Die Ursache sei noch unklar, die Löscharbeiten dauerten noch an, sagte eine Sprecherin zu entsprechenden Medienberichten. Es gebe eine starke Rauchentwicklung.