Mehrere Bremer Schulen erhalten Drohmails

Trotz einiger Drohmails blieb die Lage an den betroffenen Schulen ruhig.(Archivfoto) Focke Strangmann/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Nach dem Eingang von Drohmails an mehreren Bremer Schulen ermittelt die Polizei. «Wir gehen derzeit aber nicht von einer Ernsthaftigkeit aus», sagte ein Polizeisprecher am Montagmittag. Die Lage sei am Morgen geprüft worden und der Unterricht finde statt. Mehrere Medien hatten zuvor über die Bombendrohungen berichtet. Die Beamten gehen davon aus, dass zwischen 10 und 20 Einrichtungen betroffen waren. Es habe sich aber keine Gefährdung feststellen lassen.