Mehrere Brände halten Bremer Feuerwehr auf Trapp

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Marcel Kusch/dpa/Archivbild/Illustration

Bremen (dpa/lni) – In der Nacht zum Dienstag hat es mehrere Feuer in Bremen gegeben. Insgesamt fünf brennende Autos und ein brennender Müllhaufen wurden gemeldet, so die Polizei. Vor Mitternacht gab es erste Mitteilungen über zwei brennende Autos an unterschiedlichen Orten. Kurz darauf ging die nächste Feuermeldung über einen brennenden Kleintransporter ein. Wenige Minuten später wurden wiederum brennende Autos gemeldet. Zuletzt brannte ein Müllhaufen. Auch ein weiteres parkendes Fahrzeug und ein Trafohäuschen wurden durch die Brände beschädigt. Personen kamen nicht zu schaden. Die Brandursachen waren zunächst unklar. Die Schadenshöhe kann nicht beziffert werden.

