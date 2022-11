Mehrere Autos kollidieren bei Unfall auf der Autobahn 7

Quickborn (dpa/lno) –

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 ist am Dienstag zwischen den Anschlussstellen Quickborn und Henstedt-Ulzburg mindestens ein Mensch schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Mensch in einem Fahrzeug eingeklemmt, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte. An dem Unfall gegen 17.24 Uhr in Fahrtrichtung Norden waren demnach mindestens vier Autos beteiligt. Die A7 musste ab Quickborn für die Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Sperrung dauerte am frühen Abend an. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Ein Sachverständiger soll die Ursache des Unfalls analysieren. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» über den Unfall berichtet.