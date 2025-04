Mehrere Autos brennen in Tiefgarage – drei Menschen verletzt

Durch einen Brand in einer Tiefgarage in Hamburg-Steilshoop werden drei Personen verletzt. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In einer Tiefgarage im Hamburger Stadtteil Steilshoop sind fünf Autos aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, erlitten drei Menschen durch die Rauchgasentwicklung leichte Verletzungen. Zwölf Fahrzeuge wurden bei dem Vorfall in der Nacht zu Sonntag beschädigt. Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Nach Feuerwehrangaben ist die Tiefgarage Teil eines Hochhauswohnkomplexes, mehrere Wohnungen mussten kontrolliert werden. Kurzzeitig seien einige Bewohner in Sicherheit gebracht worden. Alle konnten jedoch inzwischen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Verletzten konnten vor Ort behandelt werden. Die Höhe des Schadens war zunächst noch unbekannt.