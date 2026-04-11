Mehrere Anzeigen nach Protesten gegen AfD-Stand

Flensburg (dpa/lno) –

In Flensburg haben rund 500 Menschen gegen einen Infostand der AfD demonstriert. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei 17 Anzeigen gegen Demonstranten ausgestellt, der überwiegende Teil wegen eines Durchbruchversuchs der Polizeiabsperrung. In einer anliegenden Straße drängte die Polizei zudem Teilnehmer einer weiteren Demonstration zurück. In einzelnen Fällen habe sie dabei laut eigener Aussage Zwang anwenden müssen. Insgesamt sei der Einsatz aus Sicht der Polizei jedoch überwiegend friedlich verlaufen.

In der Innenstadt sorgten die Proteste am Mittag für Verkehrsbehinderungen. Eine Straße wurde für Fahrzeuge gesperrt. Durch den Einsatz kam es auch für Fußgänger zu Beeinträchtigungen. Mehrere Bündnisse und Parteien riefen unter anderem über soziale Medien zum Protest gegen den Infostand der AfD am Nordermarkt auf.