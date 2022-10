Mehr Zeit für Grundsteuererklärung? Land «gesprächsbereit»

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers ist mittlerweile offen für eine Fristverlängerung zur Abgabe der Grundsteuererklärung. «Denkbar wäre beispielsweise eine Fristverlängerung für die, die sich beraten lassen oder für komplexe Fälle in der Landwirtschaft. Wir sind gesprächsbereit», sagte der CDU-Politiker am Mittwoch. In den vergangenen Wochen hatte Hilbers noch erklärt, er halte eine längere Frist nicht für nötig.

Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte am Mittwoch angekündigt, er wolle die Länder von einer Fristverlängerung überzeugen. «Jetzt haben wir auch aufgrund der starken Belastungen der unterschiedlichen Beteiligten andere Prioritäten als auf ein oder zwei Monate zu achten», sagte der FDP-Politiker.

Hilbers betonte in einer Reaktion darauf, die Finanzministerinnen und Finanzminister der Länder hätten schon vor Lindners Aufruf verabredet, in der kommenden Woche zu bewerten, «ob und wenn für wen gegebenenfalls Maßnahmen notwendig und sinnvoll sind».

Bisher haben die Länder die Frist auf Ende Oktober festgelegt. Bis Mitte September hatten in Niedersachsen jedoch erst 22 Prozent der Betroffenen die Steuererklärung eingereicht.