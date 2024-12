Mehr Wohnungen in Hamburg als vor 20 Jahren

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der Wohnungen ist in Hamburg bis 2023 auf knapp 890.000 gestiegen. Das entspricht einem Zuwachs um 14 Prozent oder 124.781 Wohnungen gegenüber 2004, wie das Statistikamt Nord am Morgen mitteilte. In den vergangenen 20 Jahren sind die Hamburger Wohnungen statistisch im Schnitt etwas größer geworden. Die durchschnittliche Wohnfläche stieg um 5 auf 76,4 Quadratmeter. Statistisch fielen sie in den Bezirken Mitte und Nord wie 2004 am kleinsten, in Wandsbek und Bergedorf am größten aus.

Nach Angaben des Statistikamts Nord entstand die Statistik unter Ver­wendung der Ergebnisse der Bautätigkeitsstatistik.