Mehr Urlauber besuchen Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) –

Mehr Urlauberinnen und Urlauber sind im ersten Halbjahr nach Schleswig-Holstein gereist. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kamen in den Monaten Januar bis Juni 2,6 Prozent oder 105.000 mehr Gäste in größeren Beherbergungsstätten und auf Campingplätzen an, wie das Statistikamt Nord berichtete. Die insgesamt 4,226 Millionen Gäste buchten insgesamt gut 15,8 Millionen Übernachtungen an Nord- und Ostsee sowie im Binnenland. Das war ein Plus von 0,7 Prozent.

Im Juni fiel der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahresmonat mit 11,2 Prozent auf 1,136 Millionen Gäste besonders groß aus. Die Zahl der gebuchten Übernachtungen stieg um 6,7 Prozent auf 4,52 Millionen. In die Juni-Auswertung wurden 3.452 geöffnete Beherbergungsstätten mit 336.449 Schlafgelegenheiten einbezogen.