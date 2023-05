Mehr Touristen besuchen im März Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) –

Im März haben die Touristiker in Schleswig-Holstein ein deutliches Plus bei den Übernachtungsgästen verzeichnet. Insgesamt seien in dem Monat 542 000 Übernachtungsgäste in den größeren Beherbergungsstätten und auf den Campingplätzen angekommen, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Das ist im Vergleich zum März des Vorjahres eine Steigerung um 14,1 Prozent. Die Anzahl der gebuchten Übernachtungen (1,922 Millionen) nahm im Vergleich zum März 2022 um 7,5 Prozent zu.

In den Monaten Januar bis März kamen nach Angaben der Statistiker verglichen mit dem Vorjahreszeitraum 25,1 Prozent mehr Gäste an. Die Zahl der Übernachtungen stieg in dieser Zeitspanne um 14,4 Prozent.