Mehr Tempo für Bahnausbau und Weservertiefung

Gitta Connemann (CDU), Bundestagsabgeordnete, spricht während einer Sitzung des Deutschen Bundestages im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes. Foto: Gregor Fischer/dpa

Berlin/Hannover (dpa) – Für den Ausbau der Bahnstrecke Hannover-Bielefeld und die Vertiefung der Außenweser soll mehr Tempo gemacht werden. Der Bundestag will heute in Berlin beschließen, dass auch rund ein Dutzend weitere wichtige Verkehrsausbauprojekte in ganz Deutschland in der Planung beschleunigt werden.

Wie Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im November bei Vorstellung der Pläne in Berlin erläuterte, soll der Bundestag anstelle von Behörden die Pläne für diese Vorhaben genehmigen. Alle Umweltprüfungen und eine Beteiligung der Öffentlichkeit seien aber gesichert, hieß es aus Scheuers Ministerium.

Über die Vertiefung der Weser wird seit Jahren gestritten. Die Pläne für einen Ausbau der Bahntrasse zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin sind dagegen noch vergleichsweise frisch. Angedacht ist eine neue ICE-Trasse für Tempo 300 zwischen Hannover und Bielefeld – bevorzugt wird derzeit eine Trassenführung entlang der Autobahn 2.

