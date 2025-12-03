Mehr Strom aus erneuerbaren Energien im Norden

Kiel (dpa/lno) –

In Schleswig-Holstein ist im vergangenen Jahr mehr Strom produziert worden als 2023. Insgesamt wurden 2024 im Norden rund 31,1 Millionen Megawattstunden Strom erzeugt, was im Vorjahresvergleich einer Zunahme von 4,7 Prozent entspricht, wie das Statistikamt Nord mitteilte. Der überwiegende Anteil des hier erzeugten Stroms stammt mit 27,5 Millionen Megawattstunden aus erneuerbaren Energien. Das sind den Angaben zufolge 4,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor und 88,4 Pro­zent der gesamten Stromproduktion.

Rechnerisch konnte somit der Stromverbrauch in Schles­wig-Holstein von rund 15,2 Millionen Megawattstunden zu rund 180 Prozent gedeckt werden, teilten die Statistiker weiter mit.

Der schleswig-holsteinische Umwelt- und Energiewendeminister Tobias Goldschmidt lobte die Energiewende im Land mit Blick auf die Zahlen als Erfolgsprojekt. «Auch 2024 wurde bei uns wieder mehr Strom aus Erneuerbaren Energien produziert», sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur dpa. «Bei uns im Norden kann man sehen, was möglich ist, wenn Bürger, Unternehmen und Politik an einem Strang ziehen. Wir halten Kurs und gehen auch mit Netzausbau und Speichern weiter voran. Die Energiewende schützt unser Klima und macht unser Land sicherer.»

Windkraft wichtigster erneuerbarer Energieträger

Windkraftanlagen an Land produzierten nach Angaben des Statistikamtes im vergangenen Jahr rund 16,7 Millionen Megawattstunden, was einem Plus von 4,1 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Die Stromerzeugung aus Windkraftanlagen auf See stieg um 7,6 Prozent auf rund 5,8 Millionen Megawattstunden. Insgesamt war die Windkraft nach Angaben der Statistiker mit knapp 22,5 Millionen Megawattstunden und einem Anteil von vier Fünfteln am regenerativ erzeugten Strom wichtigster erneuerbarer Energieträger. An zweiter Stelle folgte Biogas mit rund 2,6 Millionen Megawattstunden (minus 0,2 Prozent).