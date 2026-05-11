Mehr Regen als üblich – Wetter in Niedersachsen bleibt trüb

Hannover (dpa/lni) –

Der Regen hält in Niedersachsen für die nächsten Tage weiter an. Der Niederschlag sei in diesem Mai höher als normal, aber nicht außergewöhnlich, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Im vergangenen Mai habe der Mittelwert aller Wetterstationen in Niedersachsen bei rund 43 Liter pro Quadratmeter für den gesamten Monat gelegen – in diesem Mai liege dieser Wert bereits bei etwa 30 Liter pro Quadratmeter. Der Mittelwert soll laut DWD bis zum Ende der Woche weiter ansteigen. Außerdem sei es recht kühl für die Jahreszeit.

Das Wetter bleibt in den nächsten Tagen nass

Am Montag soll es im Südosten über mehrere Stunden kräftig regnen. Auch im Nordwesten ist es stark bewölkt und nass. Die Temperaturen steigen auf bis zu 11 Grad. In der Nacht zu Dienstag kommt es vor allem im Nordwesten und Süden Niedersachsens zu Regen, im Nordwesten gibt es teilweise auch Gewitter. Die Temperaturen sinken auf bis zu drei Grad, im Oberharz liegen die Tiefstwerte bei null Grad.

Auch am Dienstag bleibt es nass und bewölkt. Im Oberharz soll es Schnee geben. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad, im Oberharz bei fünf Grad. Die Regenschirme können auch am Mittwoch nicht zu Hause bleiben. Teilweise ist es gewittrig. Im Raum Hannover steigen die Temperaturen auf bis zu 15 Grad. Es geht ein schwacher bis mäßiger Wind.