Mehr Passagiere am Flughafen Hannover als im Vorjahr

Hannover (dpa/lni) –

Im ersten Halbjahr haben rund 2,2 Millionen Fluggäste den Flughafen Hannover-Langenhagen genutzt. Das sind etwa 15 Prozent mehr als zur selben Zeit im Vorjahr, wie der Airport mitteilte. Sollten keine außerordentlichen Ereignisse eintreffen, werde man die für das gesamte Jahr geplanten 5,3 Millionen Fluggäste erreichen.

Damit würde sich Niedersachsens größter Flughafen wieder dem Niveau aus der Vor-Corona-Zeit annähern. Im Jahr 2019 hatten fast sechs Millionen Passagiere den Flughafen genutzt.

Auslastung mit Frachtflügen steigt

Zu den beliebtesten Zielen zählten im ersten Halbjahr die türkischen Flughäfen Istanbul und Antalya, die Urlaubsorte Mallorca und Hurghada sowie für Inlandsflüge München und Frankfurt. Probleme beim Check-in oder der Sicherheitskontrolle habe es zu Beginn der Sommerferien nicht gegeben, sagte der Sprecher.

Die Auslastung der neuen Strecken nach Italien und ins spanische Malaga entspreche den Erwartungen, hieß es. Die Lufthansa-Tochter Eurowings hatte ihre 2023 eröffnete Basis am Flughafen Hannover in diesem Jahr erweitert. Im Sommer steuert Eurowings dadurch 17 Ziele an, darunter die italienischen Städte Rom, Neapel, Catania und Bergamo.

Ausbauen konnte der Flughafen auch den Frachtverkehr. Im ersten Halbjahr verzeichnete er hier einen Zuwachs von 24 Prozent, wie der Sprecher mitteilte. Dieser Bereich hatte während der Pandemie deutlich an Bedeutung gewonnen.