Mehr Opfer wenden sich an den Weißen Ring im Norden

Kiel (dpa/lno) –

Im vergangenen Jahr haben in Schleswig-Holstein 1586 Opfer von Gewaltdelikten Hilfe beim Weißen Ring gesucht. Im Vorjahr waren es 1479, wie die Organisation am Mittwoch anlässlich ihres Jahresberichts mitteilte. Wie fast jedes Jahr waren darunter 2022 rund dreimal so viele Frauen (1188) wie Männer (398).

«An jedem Tag des Jahres melden sich allein in Schleswig-Holstein bei uns vier Kriminalitätsopfer und bitten um Unterstützung», sagte die Landesvorsitzende Manuela Söller-Winkler. Bei Sexualdelikten verzeichnete die Organisation einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 17,5 Prozent auf 429 Fälle.

Es wandten sich in 416 Fällen Opfer von Körperverletzungen an die Organisation. 2021 waren es 396. Mehr als die Hälfte der Taten ereignete sich im häuslichen Bereich (plus zwölf Prozent). «Das sind besorgniserregende Steigerungen. Dabei gilt weiterhin, dass von häuslicher und sexueller Gewalt zum weitaus größten Teil Frauen betroffen sind», sagte Söller-Winkler.

In Schleswig-Holstein hat der Weiße Ringe 16 Außenstellen. Etwa 165 ehrenamtlich Mitarbeitende helfen dort Opfern.