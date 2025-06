Mehr Nahverkehr zur Kieler Woche

Kiel (dpa/lno) –

Wenn am 21. Juni die Kieler Woche startet, weitet der Nahverkehr sein Angebot aus. Wie in jedem Jahr setzen die Bahnunternehmen unter der Woche längere Züge ein, wo es möglich ist, wie die Nahverkehrsgesellschaft (NAH.SH) mitteilte. Am Wochenende fahren die Züge aus und in Richtung Kiel durchgängig Tag und Nacht entweder stündlich oder sogar halbstündlich. Auch die Busunternehmen innerhalb Kiels und in den umliegenden Kreisen bieten längere Betriebszeiten und höhere Kapazitäten an.