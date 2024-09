Mehr Mitglieder in Schleswig-Holsteins Jugendfeuerwehren

In Schleswig-Holstein steigt die Zahl der Jungen und Mädchen in den Jugendfeuerwehren. (Archivbild) Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Immer mehr Mädchen und Jungen engagieren sich in Schleswig-Holstein in einer Jugendfeuerwehr. Insgesamt waren im vergangenen Jahr 10.529 Mitglieder in einer der Jugendabteilungen aktiv, wie aus dem Bericht der Jugendfeuerwehr hervorgeht. Unter ihnen waren demnach 3.147 weiblich und zwei divers. Die Zahl der Mitglieder steigt, abgesehen von einem Rückgang in den beiden Coronajahren 2021 und 2022, seit Jahren an. 2019 und 2020 waren je 10.115 Jugendliche in einer Jugendfeuerwehr aktiv, 2014 waren es 9.519 Mädchen und Jungen.

Die Zahl der Jugendabteilungen ist nach Angaben des Landesfeuerwehrverbandes seit Jahren stabil beziehungsweise leicht steigend. Vereinzelt werden immer wieder neue gegründet, wie eine Sprecherin des Landesfeuerwehrverbandes mitteilte. So gab es im vergangenen Jahr 453 Jugendfeuerwehren in Schleswig-Holstein. 2019 waren es 445.

Spielerische Vorbereitung in Kinderfeuerwehren

Darüber hinaus gab es Ende des vergangenen Jahres 88 Kinderfeuerwehren. «Da die Tendenz allerdings deutlich steigend ist, kann es gut sein, dass sich bereits weitere Kinderfeuerwehren im Laufe des Jahres gegründet haben», teilte eine Sprecherin des Landesfeuerwehrverbandes mit. «Wir freuen uns sehr darüber, dass das Thema Kinderabteilungen in der Feuerwehr immer präsenter wird und wir dadurch eine weiterwachsende Säule im Bereich der Nachwuchsförderung und -gewinnung erhalten.»

In den Kindergruppen werden Sechs- bis Zehnjährige spielerisch und pädagogisch auf die Aufgaben einer Feuerwehr vorbereitet. Spezifischer Feuerwehrdienst ist in diesem Alter noch nicht erlaubt. In der Jugendfeuerwehr steht den Angaben zufolge die gezielte Vorbereitung auf den aktiven Feuerwehrdienst im Vordergrund. «Hier lernen die Jugendlichen Schritt für Schritt die wesentlichen Fähigkeiten und das Wissen, das sie später als Feuerwehrfrau oder -mann benötigen – natürlich immer noch altersgerecht und spielerisch», sagte die Verbandssprecherin.

Über 1200 Freiwillige Feuerwehren in Schleswig-Holstein

Laut Statistik des Landesverbandes versahen im vergangenen Jahr insgesamt 1.235 Freiwillige Feuerwehren ihren Dienst in Schleswig-Holstein. Hinzu kommen 5 Berufsfeuerwehren und 19 Werksfeuerwehren.

Die Jugendfeuerwehren stellen den Angaben zufolge vielerorts nach wie vor den größten Anteil an neuen aktiven Mitgliedern, sobald die Jugendlichen das entsprechende Alter erreichen. Konkrete Zahlen hierzu lagen der Verbandssprecherin allerdings nicht vor. Wenn junge Menschen nach ihrer Zeit in der Jugendfeuerwehr nicht in die Einsatzabteilung übertreten, liege das oft daran, dass sie beispielsweise wegen eines Studiums oder einer Ausbildung an einen anderen Ort ziehen.