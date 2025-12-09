Mehr Menschen sterben auf Schleswig-Holsteins Straßen

Die Zahl der Menschen, die bei einem Verkehrsunfall starben, ist in Schleswig-Holstein gestiegen. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Kiel/Wiesbaden (dpa/lno) –

In den ersten neun Monaten sind in Schleswig-Holstein 79 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Das waren 14 Menschen mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt berichtete. Deutschlandweit blieb die Zahl der Getöteten mit 2.148 im Vorjahresvergleich nahezu gleich.

Gemessen an der Einwohnerzahl kamen in Schleswig-Holstein 27 Menschen je eine Million Einwohnerinnen und Einwohner bei Verkehrsunfällen ums Leben. Deutschlandweit waren es 26. Auf Rang 1 landete das Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern mit 46 Getöteten je eine Million Einwohner.

Mehr Verkehrstote erwartet

Für ganz Deutschland rechnen die Statistiker für ganz 2025 mit einer Zunahme der Verkehrstoten im Vergleich zum Vorjahr. Sie gehen von rund 2.810 aus nach 2.770 im Jahr 2024.

Im nördlichsten Bundesland wurden von Januar bis einschließlich September 11.960 Menschen bei Unfällen verletzt, das entsprach im Vorjahresvergleich einem Rückgang um ein Prozent. Unter den Opfern waren 1.436 Schwer- (minus vier Prozent) und 10.445 Leichtverletzte (minus ein Prozent).