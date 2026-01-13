Mehr Menschen in Schleswig-Holstein spenden ihre Organe

Kiel (dpa/lno) –

In Schleswig-Holstein warten derzeit 427 Menschen auf ein oder mehrere Spenderorgane. Das teilte die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) in ihrer Jahresbilanz für 2025 mit. 263 Menschen im nördlichsten Bundesland warten demnach auf eine Spenderniere.

36 Menschen in Schleswig-Holstein haben demnach im vergangenen Jahr Organe gespendet, acht mehr als 2024 (28). 2023 waren es 26 Organspender. Jeder von ihnen spendet im Bundesdurchschnitt etwa drei Organe.

Organspende erreicht höchsten Stand seit 2012

Bundesweit waren es nach Zahlen der DSO 985 Spenderinnen und Spender im vergangenen Jahr. Das seien 32 mehr als 2024 und entspreche im Bundesdurchschnitt 11,8 Organspenderinnen und Organspendern pro eine Million Einwohner (SH: 12,2). Mit dieser Steigerung um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreiche die Organspende in Deutschland den höchsten Stand seit dem Jahr 2012.

«Dass wir 2025 so viele Organspenderinnen und Organspender verzeichnen wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr, ist ein wichtiges und ermutigendes Signal», sagte der Medizinische Vorstand der DSO, Axel Rahmel.

Bundesweit habe damit 3.150 schwer kranken Patientinnen und Patienten durch ein oder mehrere Organe eine bessere Lebensqualität oder ein Weiterleben ermöglicht werden können, erklärte die DSO. Dazu zählten 1.495 Nieren, 823 Lebern, 315 Herzen, 308 Lungen, 76 Bauchspeicheldrüsen sowie drei Därme.

Gleichzeitig reiche dieses Niveau weiterhin nicht aus, um den Bedarf zu decken. Der Mangel an Spenderorganen bestehe weiterhin. Ende des vergangenen Jahres warteten weiterhin 8.199 Menschen in Deutschland auf ein Spenderorgan.