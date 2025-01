Mehr Menschen in Hamburg haben Pflegegeld bekommen

In Hamburg sind die Zahlen um zwölf Prozent gestiegen. Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg haben 2023 deutlich mehr Menschen Pflegegeld erhalten als bei der letzten Erhebung zwei Jahre zuvor. So bezogen 46.100 Hamburgerinnen und Hamburger das Pflegegeld, wie das Statistikamt Nord mitteilte. Das waren zwölf Prozent mehr als 2021.

In der Erhebung sind nur die Menschen enthalten, die Pflegegeld bekommen und von Angehörigen oder Ehrenamtlichen versorgt wurden. Menschen, die ambulante Dienste oder stationäre Kurzzeitbetreuung in Anspruch nahmen, werden in der Statistik nicht mit aufgeführt.

Knapp mehr als die Hälfte der Pflegegeld-Empfängerinnen und -Empfänger war dabei mit Pflegegrad 2 eingestuft, ein Drittel hatte Pflegegrad 3, zehn Prozent Pflegegrad 4 und drei Prozent Pflegegrad 5.