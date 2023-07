Mehr Menschen berechtigt für Ehrenamtskarte

Hannover (dpa/lni) –

Die Ehrenamtskarte kann in Niedersachsen künftig von mehr Menschen genutzt werden. Seit Anfang Juli können auch aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren mit abgeschlossener Truppmannausbildung sowie Einsatzkräfte im Katastrophenschutz und im Rettungsdienst mit abgeschlossener Grundausbildung diese Karte beantragen, wie die Staatskanzlei in Hannover am Mittwoch mitteilte.

Für den Erhalt der Karte müssen Ehrenamtliche grundsätzlich seit mindestens zwei Jahren im Einsatz sein – zuvor war es noch ein Jahr länger. Bei den neu hinzugekommenen Personengruppen entfällt dieser Nachweis. Laut Staatskanzlei gibt es derzeit rund 12.000 aktive Karteninhaber. Diese Karte bietet landesweit an rund 2500 Stellen Vergünstigungen, etwa im Einzelhandel, in Museen und Schwimmbädern. Die Ehrenamtskarte gibt es seit 2007 in Niedersachsen.