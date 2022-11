Mehr Kirchensteuern: Synode beschließt Haushalt 2023

Travemünde (dpa) –

Mit großer Mehrheit hat die Synode der evangelischen Nordkirche am Freitag den Haushalt für das Jahr 2023 beschlossen. Demnach rechnet die Nordkirche mit 530 Millionen Euro an Kirchensteuereinnahmen. Das sei ein Plus von etwa 25 Millionen Euro gegenüber dem Haushaltsjahr 2022, sage ein Sprecher. Damit bewegten sich die Kirchensteuereinnahmen fast wieder auf dem Niveau wie vor der Corona-Pandemie, die im Frühjahr 2020 begann.

Für die Kirchenkreise sind demnach rund 334 Millionen Euro vorgesehen, 39 Millionen mehr als 2022. Die sieben Hauptbereiche der Nordkirche, in denen die landeskirchlichen Dienste und Werke geordnet sind, erhalten im nächsten Jahr 41,8 Millionen Euro, 2022 waren es 37,5 Millionen Euro.

Trotz der derzeit guten Aussichten sei aber angesichts der anhaltend hohen Inflationsrate Vorsicht bei der Planung geboten, sagte der Synodale Malte Schlünz bei der Vorstellung des Haushalts.