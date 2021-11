Mehr Kinder in Niedersachsen geboren: Rückgang in Bremen

Die Hand eines zwei Wochen alten Säuglings liegt in der Hand seiner Mutter. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Wiesbaden (dpa/lni) – In Niedersachsen sind in den ersten acht Monaten 2021 mehr Kinder zur Welt gekommen als im gleichen Zeitraum 2020. Das geht aus vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden vom Dienstag hervor. Im vergangenen Jahr kamen von Januar bis August etwa 49.450 Kinder zur Welt, in den ersten acht Monaten in diesem Jahr waren es mehr als 50.500 Kinder.

Niedersachsen lag damit im Trend. Bundesweit verzeichneten die Statistiker eine Zunahme der Geburten um 1,3 Prozent. Der Zuwachs sei aber zu schwach, um daraus einen Corona-Effekt abzuleiten, sagte die Demografie-Expertin Olga Pötzsch im Statistischen Bundesamt.

Gegen den Trend ging die Zahl der Geburten im kleinsten Bundesland Bremen zurück. Den Daten aus Wiesbaden nach wurden vergangenes Jahr von Januar bis August etwa 4710 Kinder in Bremen geboren, in den acht Monaten in diesem Jahr waren es nach vorläufigen Zahlen knapp 4540.

© dpa-infocom, dpa:211116-99-19233/2

Pressemitteilung