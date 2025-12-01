Mehr Grippe-Kranke 2024 in Kliniken im Norden behandelt

In Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr 1.393 Menschen wegen der Grippe vollstationär aufgenommen worden. (Archivbild) Marijan Murat/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Im vergangenen Jahr sind deutlich mehr Menschen als 2023 wegen einer Grippe in Krankenhäusern in Schleswig-Holstein behandelt worden. Insgesamt seien 1.393 Menschen wegen der Viruserkrankung vollstationär aufgenommen worden, teilte das Statistikamt Nord in Hamburg mit. 2023 waren es den Angaben zufolge 571 Behandlungsfälle. Die Zahlen waren damit um 144 Prozent gestiegen. Corona-Fälle sind nicht Teil dieser Statistik.

Der Großteil der Patientinnen und Patienten sind dabei ältere Menschen und Kinder. So waren 576 der Betroffenen 65 Jahre oder älter (41,4 Prozent) und 246 Menschen waren fünf Jahre oder jünger (17,7 Prozent).

60 Erkrankten überlebten die Grippe nicht. Das entspricht einem Anteil von 4,3 Prozent. Von den Verstorbenen waren 50 Menschen älter als 64 Jahre.