Mehr Geld für Beschäftigte in Hotels und Gastronomie

Hannover (dpa/lni) –

Beschäftigte in Hotels und Gastronomie erhalten in Niedersachsen mehr Geld. Darauf haben sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Niedersachsen in ihrer Tarifrunde für das Hotel- und Gaststättengewerbe Niedersachsen geeinigt, wie beide Seiten mitteilten. Ab Mai steigen alle Löhne und Gehälter um 3,0 Prozent, im Mai 2027 dann um weitere 2,9 Prozent.

Die Einigung wurde bereit in der zweiten Tarifrunde erzielt. Die erste Runde war im Februar noch ohne Ergebnis geblieben. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis Ende April 2028. Das gebe Beschäftigten und Unternehmen nun Planungssicherheit, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von NGG und Dehoga.

«Nach intensiven und anspruchsvollen Verhandlungen ist uns ein für beide Tarifparteien noch tragfähiger Abschluss gelungen», sagte Dehoga-Verhandlungsführer Dirk Breuckmann laut Mitteilung. Das gelte «insbesondere mit Blick auf die weiterhin hohe und steigende Kostenbelastung im Gastgewerbe, mit der die Arbeitgeberseite konfrontiert ist», so Breuckmann weiter.

«Die Beschäftigten in Niedersachsen in der Hotellerie und Gastronomie haben diese Lohnerhöhung angesichts der zu erwartenden steigenden Inflation dringend nötig», sagte NGG-Verhandlungsführerin Jeanine Weigel. «Wir sind also sehr froh darüber, dass wir mit diesem Abschluss ein ordentliches Lohnplus für die Beschäftigten sichern konnten.»