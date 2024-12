Hannover (dpa/lni) –

Mehr Ganztagsbetreuung für unter Dreijährige in Kindertageseinrichtungen in Niedersachsen: Die Betreuungsquote ist im vergangenen Jahr um 1,1 Prozentpunkte auf 34,9 Prozent leicht gestiegen, liegt aber unter dem Bundesdurchschnitt von 36,4 Prozent, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Damit liegt Niedersachsen auf dem drittletzten Platz im Ländervergleich.

Bei den Drei- bis unter Sechsjährigen ist laut den Statistikern die absolute Zahl der ganztagsbetreuten Kinder in Niedersachsen innerhalb von fünf Jahren um 39,5 Prozent gestiegen – das ist die höchste Veränderung im Ländervergleich. Die Ganztagsbetreuungsquote der Kindergartenkinder dieser Altersgruppe stieg in 2023 in Niedersachsen im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte auf 39,2 Prozent. Dennoch lag Niedersachsen im Ländervergleich auf dem viertletzten Platz (Deutschland: -0,4 Prozentpunkte auf 47,0 Prozent).