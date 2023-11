Mehr Gäste und Übernachtungen in Hamburg im September

Die Fontäne auf der Binnenalster strahlt in der Morgensonne. Thomas Müller/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der Gäste und Übernachtungen in Hamburg hat im September zugenommen. Die Beherbergungsbetriebe der Hansestadt meldeten für den Monat rund 664.000 Gäste und somit ein Plus von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Die Zahl der Übernachtungen stieg demnach um 1,6 Prozent auf knapp 1,41 Millionen.

Blickt man nur auf die deutschen Gäste, die mit gut 1,1 Millionen Nächten den Großteil ausmachten, so stieg die Zahl der Übernachtungen noch stärker: um 5,1 Prozent. Bei Besucherinnen und Besuchern aus dem Ausland fielen die Buchungen mit 300.000 Nächten dagegen um 9,3 Prozent schwächer aus. Insgesamt kamen 19 Prozent der Gäste aus dem Ausland – die meisten von ihnen aus der Schweiz, Dänemark, Großbritannien, den USA und Österreich.

Wegen der schwachen Zahlen vor allem in den ersten Monaten des Vorjahres 2022 fällt die Neun-Monats-Bilanz für den für die Hansestadt wichtigen Tourimus positiv aus: Im Zeitraum Januar bis September 2023 kamen gut 5,61 Millionen Gäste nach Hamburg, 11,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Sie buchten knapp 12,1 Millionen Übernachtungen, ein Plus von 10,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.