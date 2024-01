Mehr Gäste im Norden bis November

Kiel (dpa/lno) –

Für das Jahr 2023 deutet sich ein Plus für den Tourismus in Schleswig-Holstein an. In den Monaten Januar bis November kamen gut 8,853 Millionen Übernachtungsgäste in den größeren Beherbergungsstätten und auf den Campingplätzen des Landes an, wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte. Das sind 5,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Übernachtungen stieg in dieser Zeitspanne um 1,1 Prozent auf knapp 36,508 Millionen im Vergleich zu den ersten elf Monaten 2022.

Im November ist die Zahl der Übernachtungsgäste um 1,7 Prozent auf 442.000 gestiegen. Die Zahl der gebuchten Übernachtungen nahm leicht um 0,3 Prozent auf 1,501 Millionen ab.