Mehr Erwerbstätige in Niedersachsen und Bremen

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Im Nordwesten waren 2023 mehr Menschen berufstätig als im Jahr zuvor. Die Zahl der Erwerbstätigen in Niedersachsen stieg im vergangenen Jahr um 0,6 Prozent, in Bremen lag der Anstieg bei 0,9 Prozent, wie die jeweiligen Statistischen Landesämter am Mittwoch mitteilten. Beide Länder liegen mit der gestiegenen Zahl in etwa im Bundestrend von plus 0,7 Prozent.

Insgesamt seien in Niedersachsen im Jahr 2023 gut 27.000 Personen mehr erwerbstätig gewesen als in 2022, hieß es von der Statistikbehörde in Hannover. Die Zahl stieg damit auf rund 4,2 Millionen Erwerbstätige. Überdurchschnittlich war der Anstieg nach den Daten im Baugewerbe mit 1,2 Prozent. Im Produzierenden Gewerbe gab es dagegen einen leichten Rückgang von 0,1 Prozent.

Die Zahlen für Bremen zeigen einen Anstieg um etwa 4000 auf rund 445.000 Menschen in Arbeit. Dort stieg die Zahl etwa im Dienstleistungsbereich um 1,0 Prozent. Das Produzierende Gewerbe verbuchte in der Hansestadt einen Zuwachs von 0,6 Prozent.