Mehr Eltern in Schleswig-Holstein nutzen Kinderkrankentage

Ein Erwachsener liest einem Kind aus einem Buch vor. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Kiel (dpa/lno) – Das wegen der Corona-Pandemie erweiterte Kinderpflege-Krankengeld wird von vielen Eltern in Schleswig-Holstein in Anspruch genommen. Von Januar bis Oktober vergangenen Jahres erhielten diese Leistung fast 14.000 Mitglieder der AOK NordWest im Land, wie die Krankenkasse am Donnerstag mitteilte. Das seien 54 Prozent mehr gewesen als im gleichen Zeitraum 2020. «Das Kinderpflege-Krankengeld ist ein wichtiges Instrument, damit Eltern und Alleinerziehende ohne finanzielle Nachteile ihre Kinder zu Hause betreuen können», erklärte AOK-Vorstandschef Tom Ackermann.

In den ersten zehn Monaten 2021 bezogen fast 10.300 Frauen und 3700 Männer Kinderpflege-Krankengeld. Der Anteil der männlichen Antragsteller verdoppelte sich damit im Vorjahresvergleich. Jedem Elternteil stehen im Jahr 30 Tage für die Betreuung eines Kindes zu. Bei Alleinerziehenden sind es je Kind 60 Tage. Paare mit mehreren Kindern haben Anspruch auf 65 Tage je Elternteil, Alleinerziehende auf 130 Tage.

