Mehr Corona-Neuinfektionen: Inzidenz steigt auf 68,9

Eine Laborantin hält einen Corona-Test in der Hand. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in einer Woche ist in Niedersachsen am Sonntag auf 68,9 gestiegen. Am Samstag hatte die 7-Tage-Inzidenz den Angaben des Gesundheitsministeriums zufolge bei 64,0 gelegen. Mit 937 lag die Zahl der Neuinfektionen am Sonntag höher als am Vortag (871 Fälle) – und deutlich höher als vor einer Woche (559 Fälle). Die Durchschnittsfallzahlen der vergangenen Tage deuten darauf hin, dass eine Talsohle durchschritten ist und die Zahl der täglichen Neuinfektionen wieder zunimmt.

Die landesweit höchste 7-Tage-Inzidenz gab es mit 141,1 im Landkreis Wesermarsch. Die Infektionsrate sinkt dort allerdings, Anfang der Woche hatte sie bei 254 Fällen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen gelegen. Stark betroffen sind derzeit auch die Stadt Osnabrück (133,1 Fälle auf 100 000 Einwohner in einer Woche), die Region Hannover (125,5) sowie die Kreise Peine (125,4) und Vechta (121,8).

Auch für ganz Deutschland ist trotz des strengen Lockdowns die Zahl der Neuinfektionen erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag 7676 neue Fälle binnen eines Tages. Das sind 1562 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Auch die 7-Tage-Inzidenz erhöhte sich auf bundesweit 60,2 (Samstag: 57,8). Als Voraussetzung für neue Lockerungen in Deutschland war zuletzt ein stabiler 7-Tage-Wert unter 35 genannt worden.

© dpa-infocom, dpa:210221-99-530231/2

Aktuelle Corona-Lage in Niedersachsen