Mehr Betriebsgründungen in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) –

In den ersten neun Monaten dieses Jahres sind in Schleswig-Holstein 2.914 Betriebe gegründet worden. Das sind 2,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt Nord mitteilte. Die Zahl der Betriebsaufgaben stieg ebenfalls auf 2.679 Stilllegungen (plus 14 Prozent). Dennoch blieb der Saldo aus Gründungen und Aufgaben leicht positiv: Insgesamt wurden demnach 235 Betriebe mehr gegründet als aufgegeben.

Auf je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner kam nach Angaben der Statistiker eine Betriebsgründung. Die Betriebsgründungsquoten lagen zwischen 0,6 im Kreis Plön und der Landeshauptstadt Kiel und 1,7 in Nordfriesland.

Das Amt nimmt eigenen Angaben zufolge die Gründung eines Betriebes an, wenn Rechtsform oder Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen las­sen.