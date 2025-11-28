Mehr Betriebe gegründet – Höchststand seit 2011 im Norden

Die Zahl der Betriebsgründungen in Schleswig-Holstein ist in den ersten neun Monaten deutlich gestiegen. (Archivbild). Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres sind in Schleswig-Holstein deutlich mehr Betriebe gegründet worden als im Vorjahreszeitraum. Wie das Statistikamt Nord berichtete, sind von Januar bis einschließlich September 17.392 Gewerbe neu angemeldet worden. Das waren knapp fünf Prozent mehr als in den ersten neun Monaten des Vorjahres. Damit erreichte die Zahl der Gewerbeneugründungen den höchsten Wert eines dritten Quartals seit 2011.

Die Zahl der Gewerbeaufgaben ging im Vergleich um ein Prozent auf 13.354 Stilllegungen zurück. Damit wurden 4.038 Gewerbe mehr gegründet als aufgegeben. Das Statistikamt zählt Betriebsgründungen, die größere wirtschaftliche Bedeutung haben, und Gründungen von Kleingewerben, die häufig nebenbei betrieben werden.

Je 1. 000 Einwohner gab es landesweit 4,8 Gewerbeneugrün­dungen. Die Gründungsquoten lagen dabei zwischen 5,1 im Kreis Rendsburg-Eckernförde und 6,6 in Nordfriesland.