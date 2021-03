Mehr Beschwerden im Norden über Datenschutz-Verstöße

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Datenschützer haben 2020 deutlich mehr Datenpannen und Beschwerden beschäftigt. «Wieder mehr Beschwerden, wieder mehr Datenpannen und vor allem mehr Angriffe auf den Datenschutz», sagte die Leiterin des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz (ULD), Marit Hansen, am Dienstag. Ihr Tätigkeitsbericht führt für das vergangene Jahr 1219 Verfahren nach Beschwerden von Betroffenen auf. Das entspricht einem Anstieg um gut ein Viertel (plus 27 Prozent) gegenüber 2019. Die Zahl der gemeldeten Datenpannen stieg um 16 Prozent auf 406 Fälle. Hansen wehrte sich gegen Vorwürfe, Datenschutz verhindere die Bekämpfung der Corona-Pandemie. «Datenschutz ist gerade in Krisenzeiten wichtig», sagte sie. Er dürfe in der Pandemie nicht als «lästiges und verzichtbares Anhängsel» wahrgenommen werden.

