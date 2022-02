Mehr Auszubildende in der Pflege in Hamburg: Viele Abbrecher

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg wollen sich mehr junge Menschen zur examinierten Pflegekraft ausbilden lassen. Im vergangenen Jahr nahmen 1585 Azubis ihre Ausbildung auf – zehn Prozent mehr als 2020, dem ersten Jahr nach dem Start der neuen, generalistisch ausgerichteten Ausbildung, wie aus einer Senatsantwort auf eine schriftliche Kleine Anfrage der SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Claudia Loss und Sabine Jansen hervorgeht. Allerdings ist auch die Zahl der Abbrecher hoch.

Seit 2020 sind die vormals getrennten Ausbildungsgänge Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege bundesweit in einer Pflegeausbildung zusammengefasst. Die mit 60 Prozent meisten Ausbildungsplätze werden nach Angaben des Senats in Hamburg von den Krankenhäusern angeboten, 27 Prozent entfallen auf stationäre Pflegeeinrichtungen, 13 Prozent auf ambulante Pflegedienste.

Die steigende Zahl an Pflege-Azubis sei nach der Reform der Ausbildung «mehr als nur ein gutes Zeichen», sagte Loss. «In einer älter werdenden Gesellschaft muss auch die Pflege stärker werden und an Bedeutung gewinnen.» Die Reform sei dabei ein wichtiger Schritt gewesen. Zudem würden die Einrichtungen in Hamburg mit der Kampagne «Das ist Pflege», zahlreichen Förderprogrammen sowie Coaching- und Beratungsangeboten bei ihrer Suche nach den Fachkräften von Morgen unterstützt.

Mit 28,4 Prozent hat aus dem 2020 gestarteten Ausbildungsjahrgang laut Senat allerdings mehr als jeder vierte Azubi die Ausbildung wieder abgebrochen. «Für die Anfängerinnen und Anfänger im Schuljahr 2021 ist nach einem Jahr eine Abbruchquote von 10,1 Prozent zu verzeichnen», heißt es in der Antwort. «Hier deuten die Zahlen auf einen abnehmenden Trend», sagte Loss. «Das liegt auch an den vielfältigen Unterstützungsangeboten für Azubis in Hamburg.»

Die Abbrecherquote bewegt sich in etwa im Hamburger Mittel. 2019 hatte die Agentur für Arbeit Hamburg für die Hansestadt und alle Ausbildungsberufe eine vorzeitige Vertragslösungsquote von rund 30 Prozent genannt. Grund ist offenbar vor allem der Wunsch nach einem Wechsel, denn nach einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, schafften es lediglich 7,4 Prozent nicht, einen qualifizierten Berufsabschluss zu erlangen.

Viele Faktoren müssten ineinandergreifen, «damit es gelingt, mehr Personal in die Pflege zu bekommen», sagte Jansen, die wie ihre Fraktionskollegin Loss als Krankenschwester tätig ist. Dazu gehörten neben einer guten Ausbildung auch gute Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen. «Den Auszubildenden werden mit der neuen und vielfältigeren Ausbildung im Berufsleben deutlich mehr Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten offenstehen», sagte sie.

© dpa-infocom, dpa:220201-99-924665/2