Mehr Ausgaben für Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg

Kiel (dpa/lno) – Die Ausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen sind in Hamburg im vergangenen Jahr gestiegen. Für die Kinder- und Jugendhilfe sind im Jahr 2019 in Hamburg öffentliche Mittel in Höhe von 1,46 Milliarden Euro aufgewendet worden, teilte das Statistikamt Nord am Mittwoch mit. Das waren fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Zwei Drittel der Ausgaben (977 Millionen Euro) entfielen auf die Kindertagesbetreuung. In Hilfen zur Erziehung, beispielsweise die Erziehung in Heimen oder Pflegefamilien, sowie die Erziehungsberatung flossen 26 Prozent (381 Millionen Euro). Die Jugendarbeit machte drei Prozent (38 Millionen Euro) der Gesamtausgaben aus.

