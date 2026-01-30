Mehr Arbeitslose in Schleswig-Holstein zu Jahresbeginn

Kiel (dpa/lno) –

Die Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein hat im Januar zugenommen. Die Zahl der Arbeitslosen erhöhte sich im ersten Monat des Jahres um 6.000 auf 100.400, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel mitteilte. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 6,2 Prozent, nach 5,8 Prozent im Dezember. Die Regionaldirektion griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. Januar vorlag.

Im Vergleich zum Vorjahr bewegt sich die Zahl der Arbeitslosen auf demselben Niveau von 6,2 Prozent.

Wegen des Wintereinbruchs konnte in den vergangenen Wochen vermehrt im Wohnungs-, Straßen- und Gartenbau nicht gearbeitet werden, wie der Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Markus Biercher, mitteilte. Hinzu kämen saisonal typische Auftragsrückgänge, die im Januar für den jahreszeitlich üblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat Dezember sorgten. Insgesamt zeige sich der Arbeitsmarkt trotz der Rahmenbedingungen zum Jahresanfang dennoch weiterhin stabil, so Biercher.