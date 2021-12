Mehr als fünf Kilo Kokain an dänischer Grenze beschlagnahmt

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Jardelund (dpa/lno) – Am deutsch-dänischen Grenzübergang Jardelund westlich von Flensburg haben Fahnder in einem Mietwagen 5,6 Kilogramm Kokain sichergestellt. Außerdem entdeckten die Beamten bei einer Routinekontrolle in dem Wagen in einem Versteck vier Handfeuerwaffen und Munition, wie das Hauptzollamt Kiel am Mittwoch mitteilte. Die Drogen haben einem Sprecher zufolge einen Straßenverkaufswert von mehreren Hunderttausend Euro.

Den Fahndern war am vergangenen Donnerstagabend der Mietwagen mit Hamburger Kennzeichen aufgefallen, so dass sie ihn anhielten und kontrollierten. Der 46 Jahre alte dänische Fahrer sei laut Navigationsgerät auf dem Weg von Hamburg nach Dänemark gewesen, hieß es. Er kam in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Flensburg, die Kriminalpolizei und das Zollfahndungsamt Hamburg führen die weiteren Ermittlungen.

