Mehr als eine halbe Million Tickets zu MJ-Musical verkauft

Hamburg (dpa/lno) –

Seit der Deutschlandpremiere des Michael-Jackson-Musicals im Dezember vergangenen Jahres in Hamburg sind mehr als eine halbe Million Tickets verkauft worden. Das teilte der Hamburger Musicalveranstalter und -produzent Stage Entertainment Germany mit.

«Seit Disneys „Der König der Löwen“ hat kein Musical mehr in so kurzer Zeit die Marke von 500.000 verkauften Tickets erreicht», sagte Geschäftsführerin Uschi Neuss. Die Vorgängershow Disneys «Die Eiskönigin» kam nach rund einem Jahr auf eine halbe Million verkaufte Tickets.

Musical feierte 2022 Weltpremiere in New York

«MJ – Das Michael Jackson Musical» erzählt die Entstehungsgeschichte von Jacksons «Dangerous»-Welttournee 1992 und gibt in Rückblenden Einblicke in Kindheit, Jugend und den Weg zum Ruhm. Das Musical hatte seine Weltpremiere im Februar 2022 in New York und ist auch regelmäßig in London zu sehen.

Stage Entertainment ist in den Niederlanden gegründet worden und gehört seit 2018 dem US-Medienunternehmen Advance Publications. In Deutschland beschäftigt die Tochtergesellschaft rund 1.400 Mitarbeiter und betreibt Theater in Hamburg, Stuttgart und Berlin.