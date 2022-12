Mehr als 70.000 Besucher auf der «Pferd & Jagd»

Hannover (dpa/lni) –

Zum Ende der diesjährigen Reiter- und Jagdmesse «Pferd & Jagd» auf dem Messegelände in Hannover sind die Veranstalter zufrieden mit Besucherzahlen. Mehr als 70.000 Menschen hatten die viertägige Messe besucht, teilten die Veranstalter am Sonntag mit. «Das zeigt, wie sehr sich die Menschen auf die „Pferd & Jagd“ gefreut haben. Und dass es die richtige Entscheidung war, die Messe durchzuführen», sagte eine Sprecherin der Deutschen Messe AG.

Etwa 550 Aussteller waren vor Ort. Etwa weniger als in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Die «Pferd & Jagd» musste pandemiebedingt in den letzten beiden Jahren ausfallen. «Wir hatten mit weniger Besuchern gerechnet und sind positiv überrascht. Und zwar vom ersten Tag an. Die Kunden sind regelrecht hungrig nach der langen Pause», sagte Hesham Khalifa von einer Firma für Jagdwaffen

Neben der Vorstellung von neuen Produkten gab es auch Informationsstände von Pferde- und Jagd-Vereinigungen. Auch Shows wie die «Nacht der Pferde» oder «Pferde-Kinder-Pony-Show» lockten vele Besucher an. Nach Angaben der Veranstalter waren es rund 9000, die sich die Aufführungen ansahen.