Mehr als 5,5 Milliarden Euro Corona-Hilfen geleistet

Bei der Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft im Rathaus Hamburg spricht Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) zu den Abgeordneten. Foto: Ulrich Perrey/dpa/Archiv

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg sind im vergangenen Jahr Corona-Hilfen in Höhe von mehr als 5,5 Milliarden Euro geleistet worden. Nach zehn Monaten des Hamburger Schutzschirms liege das Volumen bei 5,532 Milliarden Euro, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag. «Das ist schon sehr, sehr beachtlich.» Für weitere Hilfen stünden 1,5 Milliarden Euro an Landesmitteln zur Verfügung. Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) sagte, der Senat habe zudem den Corona Recovery Fonds für innovative Start-ups und wachstumsorientierte Mittelständler aufgestockt und die Anmeldefrist verlängert. «Wir haben das verfügbare Fördervolumen von 50 Millionen Euro auf 100 Millionen aufgestockt (…) und wir haben die Laufzeit jetzt auf den 30.6.21 verlängert», sagte Westhagemann.

