Mehr als 500 Lübecker demonstrieren gegen Rassismus

Lübeck (dpa/lno) – Mehr als 500 Menschen haben am Samstag in Lübeck für ein friedliches Miteinander und gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Bei den Demonstrationen in der Innenstadt habe es keine bekannten Zwischenfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Aufzug war zum Thema der Black-Lives-Matter-Bewegung («Schwarze Leben zählen») angemeldet. Ausgelöst wurden die Proteste durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA Ende Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz.