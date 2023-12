Mehr als 460.000 Besucher in den Landesmuseen

Schleswig (dpa/lno) –

Mehr als 460.000 Menschen haben in diesem Jahr die Museen der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen besucht. Damit sei wieder das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 erreicht worden, teilte die Stiftung am Mittwoch in Schleswig mit. Im vergangenen Jahr zählten die Besucher gut 434.000 Besucher, 2021 etwa 420.000.

Als Publikumsmagnet erwies sich auch 2023 das Wikingermuseum Haithabu mit mehr als 180.000 Gästen (2022: 174.000). Fast 100.000 Besucher und Besucherinnen – so viele wie zuletzt vor der Pandemie – besuchten die Museumsinsel Schloss Gottorf in Schleswig und erfreuten sich an Ausstellungen wie der über das Lebenswerk von Christo & Jeanne-Claude und die des preisgekrönten Fotografen Samuel. Zudem konnten sie in die Videokunst von Yinka Shonibare und Voluspa Jarpa in der Reihe Performing History eintauchen.

Die Zahlen der Gottorfer Schauen bestärken die Stiftung eigenen Angaben zufolge in dem Bestreben, «durch internationale Projekte stärker als bisher national und international als Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte wahrgenommen zu werden».